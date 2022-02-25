Первая в мире собака на четырех искусственных лапах не может вылететь из России в Англию, где ее ждет новая хозяйка

Собака не может вылететь в Лондон из-за отмены рейсов Фото: Никита МАНЬКО

Моника — первая в мире собака на четырех искусственных лапах. Жизнь и возможность бегать ей подарили российские врачи. А зоозащитница из Великобритании Кейси Карлин собиралась взять дворняжку-инвалида себе. Неделю назад Моника была выписана из клиники. В марте она должна была полететь в Лондон, но теперь не может туда попасть. Сейчас собака находится в Краснодаре, зоозащитники рассказали о ситуации:

— Великобритания отказалась принимать наши самолеты, на «Аэрофлот» наложили санкции. Моника как раз должна была лететь их рейсом 9 марта. Мы сейчас ищем другие варианты отправки ее к Кейси, может, через Грузию, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

Монику должна была забрать британская писательница Кейси Карлин (справа). Фото: instagram.com/zoo_sos_krd/

Напомним, Марина и Алла спасли Монику на Кубани, собака была на грани смерти, живодеры отрубили ей лапы. Местные ветеринары остановили сепсис, когда раны затянулись, Монику отправили в Новосибирск на протезировпние к известному хирургу-ортопеду Сергею Горшкову. Неравнодушные люди собрали более 700 тысяч рублей для собаки, а в клинике «БЭСТ» ей установили протезы. Чтобы собака смогла на них ходить, ей пришлось похудеть — дворняжка сбрасывала вес в бассейне.

Доктор Сергей Горшков провел первую в мире операцию протезирования лапок Фото: Никита МАНЬКО

За судьбой Моники с самого начала следила британская зоозащитница Кейси Карлин, у нее дома уже живут собаки-инвалиды. В прошлую субботу зоозащитницы забрали Монику из Новосибирска, увезли в Краснодар, анонсируя ее скорой отлет в Лондон.

— Мы изначально хотели довезти Монику из Краснодара в Москву, а оттуда лететь в Лондон. Но с Лондоном уже все, без вариантов. Насколько это все затянется — неизвестно, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

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