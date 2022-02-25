В Новосибирскую область приехала первая семья беженцев из Донбасса. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В пятницу, 25 февраля, стало известно, что в Новосибирскую область приехала первая семья беженцев из Донбасса. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Буквально вчера к нам приехала семья из Донецкой народной республики. Соответствующие структуры занимаются оказанием этим людям необходимой помощи, — сказал Сергей Нелюбов.

Он добавил, что состояние детей, которые воспитываются в этой семье, нормальное. Когда приедут другие беженцы в регион, пока не ясно.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область готова принять 1200 беженцев с Украины и оказать им всю необходимую помощь. Для их размещения в регионе подготовили 8 организаций.

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