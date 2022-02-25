Новосибирские власти назвали места, где готовы разместить беженцев с Донбасса. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области прорабатывают вопрос размещения беженцев с Украины. Об этом на брифинге 25 февраля сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— На сегодняшний день мы готовы принять 1200 человек. Их готовы разместить в загородных оздоровительных лагерях, гостиницах и санаториях. Всего на данный момент таких учреждений в регионе 8. Мы проработали полный алгоритм взаимодействия всех структур и ведомств, которые участвуют в этом процессе. Мы прорабатывали опыт других территорий. В основном приезжают дети, женщины и старики. Поэтому мы должны подготовить условия не только по пребыванию граждан, но и создать условия по обучению школьников и конечно, подготовить дошкольные места, — сказал на брифинге Сергей Нелюбов.

Он также сообщил, что в регион накануне приехала семья из Донбасса. По словам Нелюбова, им оказывают необходимую помощь. Когда в регион приедут остальные беженцы, пока не ясно.

— Каждое обращение индивидуально отрабатывается. Решение по каждой ситуации принимается индивидуально. Ситуацию мониторят круглосуточно. — пояснил Нелюбов.

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