Последние новости Новосибирска на 25 февраля 2022 года: отменены авирейсы на юг и часть ковидных ограничений

Сообщаем главные новости на 25 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН / Иван МАКЕЕВ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

АВИАРЕЙСЫ НА ЮГ РОССИИ ОТМЕНЕНЫ ДО 2 МАРТА

Временно отменены авиарейсы из Новосибирска в Сочи, Анапу, Симферополь, Минеральные Воды, Геленджик, Ростов-на-Дону и Краснодар из-за спецоперации на Донбассе. Новосибирцам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы. Возобновить авиасообщение планируют после 2 марта.

СЕМЬ ДЕПУТАТОВ ОТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ

7 депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области, поддержавшие решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, попали под санкции Евросоюза. Им запретят получать в ЕС финансы, посещать европейские страны даже транзитом, а также заморозят их активы.

ОТМЕНА КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об отмене части коронавирусных ограничений. Теперь работодатели будут сами определять число сотрудников, работающих в офисе и удаленно. С 1 марта отменят систему QR-кодов в парикмахерских, салонах красоты, соляриях, банях и саунах. А с 15 марта возобновятся все официальные спортивные мероприятия на территории региона.

ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ 24-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

Cтало известно о задержании подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. В октябре 2021 он жестоко расправился с молодой сибирячкой, задушив ее, и скрылся — все это время его искали следователи и полицейские.

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