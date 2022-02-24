Семь депутатов от Новосибирской области попали под санкции Евросоюза. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Под санкции Евросоюза попал 351 депутат Госдумы РФ. В нем оказались и 7 человек от Новосибирской области. Информация об этом отражена в заявлениях, распространенных в Брюсселе накануне, 23 февраля.

Под санкции попали депутаты, поддержавшие решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. В списке оказались следующие депутаты от Новосибирской области:

— Александр Аксененко, входящий во фракцию «Справедливая Россия»,

— Игорь Антропенко, входящий во фракцию «Единая Россия»,

— Виктор Игнатов, входящий во фракцию «Единая Россия»,

— Ренат Сулейманов, входящий во фракцию КПРФ,

— Дмитрий Савельев, входящий во фракцию «Единая Россия»,

— Олег Иванинский, входящий во фракцию «Единая Россия»,

— Александр Терентьев, входящий во фракцию «Единая Россия».

Тем, кто попал под санкции, запретят получать в ЕС финансы, посещать европейские страны даже транзитом, а также заморозят их активы

Ранее сообщалось, что президент РФ заявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.