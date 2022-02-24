Семь депутатов от Новосибирской области попали под санкции Евросоюза.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Под санкции Евросоюза попал 351 депутат Госдумы РФ. В нем оказались и 7 человек от Новосибирской области. Информация об этом отражена в заявлениях, распространенных в Брюсселе накануне, 23 февраля.
Под санкции попали депутаты, поддержавшие решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. В списке оказались следующие депутаты от Новосибирской области:
— Александр Аксененко, входящий во фракцию «Справедливая Россия»,
— Игорь Антропенко, входящий во фракцию «Единая Россия»,
— Виктор Игнатов, входящий во фракцию «Единая Россия»,
— Ренат Сулейманов, входящий во фракцию КПРФ,
— Дмитрий Савельев, входящий во фракцию «Единая Россия»,
— Олег Иванинский, входящий во фракцию «Единая Россия»,
— Александр Терентьев, входящий во фракцию «Единая Россия».
Тем, кто попал под санкции, запретят получать в ЕС финансы, посещать европейские страны даже транзитом, а также заморозят их активы
Ранее сообщалось, что президент РФ заявил о начале спецоперации по защите Донбасса.
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