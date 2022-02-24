Рейсы, которые отменили из Новосибирска на Юг России до 2 марта 2022: уточненный список

Рейсы по южным направлениям будут отменены. Фото: Иван ВИСЛОВ

24 февраля аэропорт «Толмачево» опубликовал уточненный список рейсов, которые отменили из Новосибирска на Юг России до 2 марта 2022 года.

— По решению авиакомпаний-партнеров аэропорта Толмачево временно отменены рейсы по таким внутренним южным направлениям, как Сочи, Анапа, Симферополь, Минеральные Воды, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар. Информацию по возврату и отмене авиабилетов необходимо уточнять у авиаперевозчиков, — сообщает «Толмачево».

Расписание рейсов можно уточнить по номеру +7 383 216-99-99.

Напомним, рейсы до южных городов отменили из-за спецоперации на Донбассе. Новосибирцам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы.

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