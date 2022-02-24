Губернатор Андрей Травников подписал постановление об отмене ковидных ограничений в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 24 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об отмене части коронавирусных ограничений в Новосибирской области. Ранее, 22 февраля, их одобрили на внеочередном заседании правительства. Все они были согласованы оперштабом и Роспотребнадзором

Как пояснил замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев, теперь работодатели будут сами определять число сотрудников, работающих в офисе и удаленно. Кроме того, с 1 марта отменят систему QR-кодов в парикмахерских, салонах красоты, соляриях, банях и саунах. А с 15 марта возобновятся все официальные спортивные мероприятия на территории региона.

Однако, как подчеркнули в правительстве Новосибирской области, проводить спортивные мероприятия будут с участием не более 70 процентов зрителей и участников в зависимости от вместимости помещения. Также на всех мероприятиях все должны строго соблюдать профилактические меры.

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