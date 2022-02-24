В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. Фото: СК РФ по НСО // соцсети.

В четверг, 24 февраля, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. В октябре 2021 он жестоко расправился с молодой сибирячкой и скрылся — все это время его искали следователи и полицейские. Поймали предполагаемого убийцу в среду, 23 февраля.

— Следствие установило, вечером 20 октября подозреваемый проследовал за потерпевшей от остановки общественного транспорта «Школа 174» до квартиры ее дома по улице Ивана Севастьянова в Ленинском районе города Новосибирска. Ему удалось проникнуть в ее квартиру и убить 24-летнюю девушку. Причиной смерти явилась механическая асфиксия в результате сдавления органов шеи тупым твердым предметом, — рассказали подробности в СК РФ Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, убитую девушку на следующий день нашла ее коллега, которая живет в соседней квартире. Она зашла проверить, все ли в порядке с соседкой и застала жуткую картину:

— Мертвая девушка лежала голой в своей кровати: убийца ее задушил, — сообщал источник КП-Новосибирск.

Все это время виновника в смерти девушки искали правоохранители. Напомним, его лицо попало на камеру видеонаблюдения. Именно на основе снимка был составлен фоторобот предполагаемого душегуба. Так, в результате совместной работы следователей, криминалистов, сотрудников полиции и УФСБ по региону, удалось установить подозреваемого в зверской расправе. Им оказался 29-летний житель Новосибирска.

Как уточнили в Следкоме, подозреваемому уже избрали меру пресечения — отправили в СИЗО на 2 месяца. В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве 24-летней девушки.

— Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и процессуальное закрепление доказательств, — добавили в Следственном комитете.

Мотивы преступника пока неизвестны. Ранее КП-Новосибирск писала, что перед смертью у девушки был интим.

Знакомые погибшей сообщали, что лицо убийцы им незнакомо. Они выдвигали версию, что погибшую он мог спутать с другой девушкой, которая раньше снимала эту квартиру. Некоторые предполагали, что убитая была знакома с преступником, поэтому сама пустила его в дом. Также ряд СМИ выдвигал версию, что погибшая работала вебкам-моделью, однако близкие и друзья девушки опровергли эту информацию.

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