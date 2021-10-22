Новосибирские следователи ищут подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. Фото: СК РФ по НСО.
В Ленинском районе Новосибирска убили девушку. По факту трагедии, случившейся в четверг, 21 октября, возбудили уголовное дело. Сейчас следователи ищут подозреваемого в жестокой расправе. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— На место ЧП незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также полицейские. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы, — говорится в сообщении ведомства.
В СК по региону также опубликовали фото мужчину, вероятно причастного к убийству сибирячки. В ведомстве просят всех, кто узнал подозреваемого, позвонить по номерам — 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96. Также можно обратиться по адресу — улица Костычева, 16.
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