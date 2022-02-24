Последние новости Новосибирска на 24 февраля 2022 года: школьница впала в кому после отравления неизвестным веществом, прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ШКОЛЬНИЦА ВПАЛА В КОМУ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫМ ВЕЩЕСТВОМ

Девочку 11-ти лет госпитализировали в критическом состоянии. При каких обстоятельствах и чем именно отравилась школьница, пока не ясно. Воспитывается ребенок, по данным КП-Новосибирск, в благополучной семье.

НА НАБЕРЕЖНОЙ ПРОГРЕМЕЛ САЛЮТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На набережной Оби в небо выпустили более 800 фейерверков. Длилось эффектное зрелище примерно 10 минут. Известно, что в салюте участвовали 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ». В проведении салюта были задействованы более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.

НА ЭСТАКАДЕ РЯДОМ С «МЕГОЙ» ПОДРАЛИСЬ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Они вцепились друг в друга прямо на проезжей части. Дамы так увлеклись боем, что не реагировали на тех, кто пытался прекратить «спектакль». В частности, взбесившиеся сибирячки не обращали внимания на ревущего ребенка, который умолял маму перестать драться с другой тетей.

15-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПРОПАЛ ПОСЛЕ ССОРЫ С МАМОЙ

Подросток сбежал из дома после конфликта с родственницей в Кировском районе Новосибирска. У мальчика кнопочный телефон, который, скорее всего, разрядился. Школьника ищут волонтеры. Они просят его поскорее вернуться домой, обещая помощь в решении проблем в семье.

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