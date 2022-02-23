В Новосибирске две женщины подрались на эстакаде на глазах у ребенка. Фото: стоп-кадр.

В среду, 23 февраля, в Кировском районе Новосибирска, на эстакаде у «Меги», подрались две женщины. Они вцепились друг в друга посреди проезжей части на глазах у ребенка. Их конфликт попал на видео.

— В День защитника Отечества на эстакаде у «Меги» подрались две дамы, а разнимать их пришлось мужчинам и ребенку, — написал автор кадров, появившихся в группе «АСТ-54».

На видео женщины так увлеклись друг другом, что не реагировали на тех, кто пытался их разнять. Их не смущал даже ревущий ребенок, который умолял маму прекратить бойню. С горем пополам мужчинам удалось угомонить взбесившихся дам и развести по машинам.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что обращений в полицию по данному случаю не поступало.

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