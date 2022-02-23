В Новосибирске после ссоры с мамой пропал 15-летний мальчик. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Кировском районе Новосибирска пропал 15-летний подросток. О его пропаже рассказали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирская область». Исчез мальчик 20 февраля, с тех пор о его местонахождении неизвестно.

— Ситуация достаточно банальная — конфликт взрослых и детей, произошел между мальчиком и мамой. Когда женщина вернулась домой, сына там уже не было. У парня простой кнопочный телефон, без возможности выхода в Интернет. На связь не выходит. Высока вероятность, что телефон разрядился. Есть информация о том, где он находился в первый день после того, как ушел из дома. Где находится сейчас, неизвестно. Ранее из дома не уходил. Мы очень переживаем за этого мальчика, очень бы хотелось, чтобы с ним все было в порядке. Если вдруг, у него появится возможность прочесть публикацию, очень просим его вернуться домой. Мы поможем ему решить проблему, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского ПСО Алеся Яблонских.

Сейчас волонтерам требуется помощь добровольцев и распространение информации по Сети.

Приметы пропавшего подростка: рост 181 сантиметр, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Был одет: в удлиненную куртку цвета хаки, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Всем, кому что-то известно о местонахождении мальчика, нужно позвонить по номерам: 8 — 800 — 700- 54 — 52 или 112.

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