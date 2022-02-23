Фото и видео салюта 23 февраля 2022 года в Новосибирске: в небо выпустили более 800 фейерверков

В среду вечером, 23 февраля, в Новосибирске прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Фото: ЦВО.

Салют в Новосибирске 23 февраля 2022 года запустили на набережной Оби в 21:00. Примерно 10 минут новосибирцы любовались красочными залпами. Для тех, кто не смог воочию увидеть фейерверк, КП-Новосибирск публикует самые яркие фото и видео салюта на 23 февраля 2022 года в Новосибирске.

Примерно 10 минут новосибирцы любовались красочными залпами. Фото: ЦВО.

— Людей было не очень много, вероятно, это связано с ковидными ограничениями. Полюбоваться фейерверком пришли семьи с детьми. Салют длился около 10 минут, вместо заявленных 20, — рассказал корреспондент КП-Новосибирск, побывавший на салюте.

Салют длился примерно 10 минут. Фото: ЦВО.

Перед началом всю необходимую подготовку провели военные ЦВО. Известно, что в салюте участвовали 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ». Военные запустили из гаубиц 30 залпов, а из салютных установок выпустили в небо свыше 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

Перед началом всю необходимую подготовку провели военные ЦВО. Фото: ЦВО.

— Пушки, которые готовили военные перед салютом, отвечали за звук. А сам салют запускали из салютных установок на базе военных машин. Сначала стреляла пушка, а через две секунды выпускали фейерверки. Звук 122-миллиметровых орудий синхронизировался с залпами салютных установок,— говорит корреспондент КП-Новосибирск.

С неба во время фейерверка летел пепел. Фото: ЦВО.

Военные запустили из гаубиц 30 залпов, а из салютных установок выпустили в небо свыше 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».. Фото: ЦВО.

Посмотреть салют на набережную Оби многие новосибирцы пришли с ребятишками. Фото: ЦВО.

В проведении салюта были задействованы более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.

В проведении салюта были задействованы более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО. Фото: ЦВО.

Ранее сообщалось, что дорогу у набережной Оби перекрыли на весь день в Новосибирске из-за подготовки к салюту.

Посмотреть салют на набережную Оби многие новосибирцы пришли с ребятишками. Фото: ЦВО.

Также КП-Новосибирск писала, что местные власти возложили к Вечному огню цветы в честь Дня защитника Отечества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.