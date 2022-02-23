В Новосибирске 11-летняя девочка отравилась неизвестным веществом.
Фото: Виктор Гусейнов
В Новосибирске шестиклассница попала в больницу с острым отравлением неизвестным веществом. Это произошло в ночь на 21 февраля, сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
— Врачи диагностировали ребенку острое нарушение мозгового кровоснабжения — школьница впала в кому. При каких обстоятельствах отравилась девочка, пока неизвестно, — уточнил КП-Новосибирск источник.
По данным КП-Новосибирск, проживает шестиклассница с 28-летней мамой и 31-летним отчимом. Мама сидит в декрете, а отчим работает в частном охранном предприятии. На учетах семья не состоит.
По факту случившегося проводится расследование.
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