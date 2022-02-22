Последние новости Новосибирска на 22 февраля 2022 года: крановщику стало плохо на стройке четвертого моста, «ГАЗель» сбила работников СГК

Сообщаем главные новости на 22 февраля. Фото: МАСС / ГИБДД по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СТАЛО ПЛОХО КРАНОВЩИКУ

В Новосибирске на стройке четвертого моста стало плохо машинисту башенного крана. На помощь мужчине 1982 года рождения оперативно приехали спасатели.

ГАЗЕЛЬ СБИЛА РАБОЧИХ СГК, РЕМОНТИРУЮЩИХ ТРУБЫ

На перекрестке улиц Степной и Серафимовича 22-летний водитель «ГАЗели» сбил на проезжей части двух сотрудников СГК, которые начинали работы по ремонту теплосети. Один погиб, а его напарник с различными травмами доставлен в больницу.

ОТМЕНЯТ QR-КОДЫ В ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ

В Новосибирской области планируют снять часть ковидных ограничений. Так, планируется отменить QR-коды в салонах красоты и парикмахерских. Но сделают это лишь при условии, что в организациях будут соблюдать масочный режим на 100 %.

ДВОРНИКОВ ПОСЕЛИЛИ В КЛАДОВКУ НОВОСТРОЙКИ

Жильцы ЖК «Свобода» возмутились появлением необычных соседей в подвалах. По их словам, управляющая компания поселила туда дворников, которым негде жить. Квартиранты многоэтажки на неприятный запах от бездомных и требуют их выселить.

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