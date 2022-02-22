Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 0:00

Последние новости Новосибирска на 22 февраля 2022 года: крановщику стало плохо на стройке четвертого моста, «ГАЗель» сбила работников СГК

Рассказываем последние новости Новосибирска на 22 февраля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сообщаем главные новости на 22 февраля. Фото: МАСС / ГИБДД по НСО.

Сообщаем главные новости на 22 февраля. Фото: МАСС / ГИБДД по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СТАЛО ПЛОХО КРАНОВЩИКУ

В Новосибирске на стройке четвертого моста стало плохо машинисту башенного крана. На помощь мужчине 1982 года рождения оперативно приехали спасатели.

ГАЗЕЛЬ СБИЛА РАБОЧИХ СГК, РЕМОНТИРУЮЩИХ ТРУБЫ

На перекрестке улиц Степной и Серафимовича 22-летний водитель «ГАЗели» сбил на проезжей части двух сотрудников СГК, которые начинали работы по ремонту теплосети. Один погиб, а его напарник с различными травмами доставлен в больницу.

ОТМЕНЯТ QR-КОДЫ В ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ

В Новосибирской области планируют снять часть ковидных ограничений. Так, планируется отменить QR-коды в салонах красоты и парикмахерских. Но сделают это лишь при условии, что в организациях будут соблюдать масочный режим на 100 %.

ДВОРНИКОВ ПОСЕЛИЛИ В КЛАДОВКУ НОВОСТРОЙКИ

Жильцы ЖК «Свобода» возмутились появлением необычных соседей в подвалах. По их словам, управляющая компания поселила туда дворников, которым негде жить. Квартиранты многоэтажки на неприятный запах от бездомных и требуют их выселить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

КАРТИНА ДНЯ