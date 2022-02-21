В Новосибирске на стройке четвертого моста стало плохо крановщику. Фото: МАСС.

В ночь на понедельник, 21 февраля, в Новосибирске на стройке четвертого моста стало плохо машинисту башенного крана. На помощь мужчине 1982 года рождения оперативно приехали спасатели.

— Было установлено, что мужчина находился в сознании, но шевелиться и двигаться он не мог. А еще он практически не говорил. Спасатели решили спустить его на землю при помощи альпснаряжения. Эвакуация с высоты свыше 100 метров длилась несколько часов, — рассказали подробности случившегося в службе спасения МАСС.

Крановщика в сопровождении спасателя аккуратно спустили в косынке на землю. Рабочего передали бригаде медиков. Есть вероятность, что у крановщика случился инсульт.

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