В Новосибирске с марта отменят QR-коды в парикмахерских и салонах красоты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области планируют снять часть ковидных ограничений. Так, планируется отменить QR-коды в салонах красоты и парикмахерских. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 22 февраля.

При этом власти намерены снимать ограничения плавно. Так, как сказал на совещании первый замгубернатора Юрий Петухов, отменить требования QR-кодов в парикмахерских, салонах красоты и массажных салонах допустимо лишь при условии, что в организациях будут соблюдать масочный режим на 100 %.

Кроме того, власти рассматривают возможность возобновления в регионе официальных спортивных мероприятий при строгом соблюдении заполняемости залов.

На совещании оперштаб предложил, чтобы работодатели сами определяли численность сотрудников в офисе. Речь о тех, кто сейчас находится на удаленке. Решение должно приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки внутри коллектива.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в Новосибирской области школьники вышли с дистанционного обучения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.