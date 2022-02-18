В Новосибирской области дистант для школьников отменят с 21 февраля

Школьники выйдут с дистанционки 21 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти больше не будут продлевать карантин в школах. Об этом сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов в пятницу, 18 февраля.

— С понедельника все классы переходят на очное обучение, — заявил вице-губернатор. — В соответствии с требованиями Роспотребнадзора есть право и обязанность руководителя образовательной организации приостанавливать деятельность класса или в целом коллектива школы, дошкольного учреждения, если заболеваемость в классе превышает 20 %, — объяснил Сергей Нелюбов.

Сейчас с дистанционного обучения вышли все школьники, кроме учащихся 5-8 классов. Они пойдут в школу с 21 февраля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что пятая волна коронавируса в Новосибирской области закончится уже через месяц. Министр здравоохранения региона отметил спад заболеваемости.

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