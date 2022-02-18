Пятая волна коронавируса в Новосибирской области закончится уже через месяц

Ковидарии могут перепрофилировать обратно, в обычные больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятая волна коронавируса в регионе спадет уже через месяц, об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге в четверг, 17 февраля.

— Динамика по заболеваемости, как мы видим, положительная. Максимальные цифры по заболеваемости были на этой неделе, но сейчас идет падение. Мы видим это и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы, — отметил Константин Хальзов.

Начальник минздрава региона сообщил о планах снова вернуть ковидарии в первоначальный вид — перепрофилировать их в больницы общего профиля. Однако решение будет принято позже, с учетом динамики заболеваемости.

Напомним, 17 февраля в Новосибирской области было выявлено 5049 заболевших коронавирусом, 16 февраля — 5428 новых случаев, 15 февраля — 5763, а 14 февраля был пик заболеваемости — тогда коронавирус нашли у 5824 жителей региона.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что губернатор региона Андрей Травников назвал текущую неделю переломной для пятой волны коронавируса.

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