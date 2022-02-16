Губернатор Андрей Травников назвал текущую неделю переломной для пятой волны коронавируса

По словам губернатора, мы перевалили пик заболеваемости в пятую волну. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Текущая неделя станет переломной для пятой волны коронавируса в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

— Сейчас мы уже перевалили пик. Я считаю, что середина этой недели станет переломной. Окончание пятой волны будет более растянуто, но с каждой неделей нагрузка на наше первичное звено должна будет снижаться. И медики смогут вернуться к своим основным задачам, — сказал Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск».

Глава региона также отметил, что, вероятно, коронавирус останется с нами навсегда и станет для сибиряков столь же привычным заболеванием, как ОРВИ или грипп.

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