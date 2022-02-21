«Они вонючие!»: новосибирцы пожаловались на дворников, которых поселили в кладовку новостройки

На видео, снятом около 9 часов вечера, дворник еще находился в каморке. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Жильцы нового ЖК «Свобода» возмущены появлением необычных соседей в подвалах. По их словам, управляющая компания поселила туда дворников, потому что им негде жить.

— Уже год они кочуют по подвалам комплекса. Когда от вони становится невозможно находиться в подвале — переезжают. Недавно в 11 доме затопило подвал порывом канализации, и они переехали к нам. В управляющей компании говорят, что они разрешили работникам «находиться» в подвале до 17:00, — рассказывает местный житель Никита Иванов*.

«КАЛЫМИТ» В СОСЕДНЕМ ДОМЕ

Жительница дома на Заслонова, 13/1 Дарья* после неожиданной встречи с обитателями подвала позвонила начальнице УК и услышала: «Я узнаю, почему они там находятся после 17:00, их там быть не должно».

— На повышенных тонах начальница УК рассказала, что она не собирается селить дворников в помещение для персонала управляющей компании, потому что они вонючие, а им все-таки с жильцами общаться, — уверяет девушка.

По словам Дарьи, прошло некоторое время, и дворник уже обжился в подвале: поставил мебель, плиту, на которой стояла открытая еда, да и мусор с картонками стоял там же.

— Он там живет, «калымит»: вместо того, чтобы нанять нормальных рабочих для уборки подвала 11 дома, ему дают денег, и он ходит туда убирать, — рассказывает девушка.

В распоряжение редакции КП-Новосибирск попала аудиозапись этого разговора, на которой слышно, как дворник рассказывает про начальников, которые «помогают» ему с подработкой.

— Я днем здесь работаю, снег убираю. А там [в другом доме] у меня «калым», получается, — рассказывает дворник. — А за кладовки свои не беспокойтесь! Я, если что, здесь, — простодушно признается работник.

ПОДВАЛ С ДИСКОТЕКОЙ И МИНИ-КУХНЕЙ

Никита Иванов прислал в группу «АСТ-54» видео, на котором примерно в 9 часов вечера один из жильцов разговаривает с поселенцем. На кадрах видно, как местный житель заходит в подвал с кладовками и идет на звуки музыки. Внутри — обжитая каморка с мини-кухней и креслом, заменяющим кровать.

— Я здесь и как сторож, и как дворник, — заметил работник-универсал. — Допустим, я уехал. В 7 часов мне снова на работу с утра. Я еще до конца не убрался. Пришел, покушал, и дальше пойду. Я здесь как бы не живу, просто в другом доме подвал затопило, — пытается оправдаться он, но тут же рассказывает другую версию. — Мы уже никуда не переедем.

В подвале есть все для удобства: кухня, лежаки, чайник, магнитофон и кресла. Фото: кадры из видео

Александр признался, что хотел бы, чтобы дворникам выделили специальное подсобное помещение, но его нет. Поэтому приходится жить в подвале.

— После публикации на «АСТ-54» начальница по ЖК от управляющей компании пошла и типо «выгнала» их оттуда для показухи. В этот же день ночью проверили, он там спал, — рассказывает Никита.

КП-Новосибирск направила запрос в управляющую компанию, чтобы выяснить подробности этой истории. Мы готовы опубликовать их версию случившегося.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Новосибирский юрист Елена Попова объяснила, что круглосуточное нахождение работников в подвальном помещении жилого дома, а особенно проживание, запрещено и недопустимо.

— Право доступа имеют сотрудники управляющей компании, а также лица, осуществляющие эксплуатацию оборудования и сетей, расположенных в подвальном помещении в связи с исполнением служебных обязанностей, — объяснила юрист.

Елена также отметила, что использование печки грубо нарушает технику безопасности и создает угрозу для жизней жителей дома.

— Жителям следует обратиться в госжилинспекцию региона с жалобой на ненадлежащее содержание общедомового имущества и нарушение правил его эксплуатации, — уточнила юрист.

19 февраля жители домов направили обращения в ГЖИ. Никита Иванов уточнил КП-Новосибирск, что разобраться в этом вопросе хотят как минимум 50 жильцов его дома на Заслонова, 13/1. Как максимум — еще 500 жителей остальных домов комплекса.

*Имена изменены по просьбе героев публикации.

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