А были ли знаки? Из-за чего ГАЗель протаранила рабочих, ремонтирующих трубы в Новосибирске

На место ЧП выезжала скорая, полиция. Фото: ГИБДД 54

21 февраля в Новосибирске на перекрестке Степной и Серфимовича случилось смертельное ДТП. 22-летний водитель ГАЗели сбил на проезжей части двух сотрудников СГК, которые начинали работы по ремонту теплосети. Один погиб, а его напарник с различными травмами доставлен в больницу. О том, что работники были из СГК, подтвердили в самой компании.

— Двух наших сотрудников на месте проведения ремонтных работ в Ленинском районе сбил автомобиль. Один наш коллега скончался на месте, — написали в телеграм-канале СГК Новосибирск.

Известно, что работники были опытными слесарями по обслуживанию тепловых сетей и работали в теплосетевом подразделении по нескольку лет. В частности, погибший работал в СГК с 2014 года. Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас компания ведет собственное расследование данного происшествия, подробности которого будут объявлены позже.

На месте аварии работал экипаж ГИБДД, который также в свою очередь прокомментировал случившееся.

— Водитель совершил наезд на 2-х мужчин, которые производили работы на проезжей части. 30-летний пешеход с различными травмами доставлен в больницу, второй пешеход, 37 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, — рассказали в Госавтоинспекции города Новосибирск.

Момент аварии зафиксировали видеокамеры. Кадры выложили в группе «АСТ-54». И по ним видно, что обзору водителя «ГАЗели» мог помешать пар из люка.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

КП-Новосибирск попросила изучить видео автоэксперта Вячеслава Ашуркова. По его мнению, смертельная авария могла случиться из-за того, что коммунальщики не обозначили зону работ на проезжей части, Ашурков высказал это, как версию:

— Могли нарушить правила безопасности работ тем, что не установили соответствующие дорожные знаки. Знак ремонтной работы, знак снижения скорости, чтобы водители были в курсе происходящего. Судя по тому, как ехала «ГАЗель», не притормаживая, как будто знаков там не было, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России.

Но, как стало известно КП-Новосибирск, знаки сотрудники СГК поставили. Получается, что вина лежит полностью на водителе, который не разглядел их на дороге. Может, действительно, тому помешал слишком густой пар.

Осведомленные источники сообщили, что знаки на месте работ стояли как положено.

— Необходимый знак на месте ремонтных работ был, на нем даже осталась вмятина от самой «ГАЗели», потому что по ней он тоже проехал, — рассказал КП-Новосибирск осведомленный источник.

«Экспертиза решит, видел ли водитель знак»

— Конечно, большое значение имеет соблюдение работниками СГК всех правил работы на проезжей части: установка временных предупреждающих знаков, ношение светоотражающих жилетов и тому подобное. Если все это было соблюдено, то со стороны водителя имеет место нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст.264 УК РФ). Данное преступление наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. — Думаю, что в данном конкретном случае суд или следствие назначат экспертизу, на предмет того, мог ли водитель видеть все предупреждающие знаки, исходя из дорожной обстановки, в том числе из-за клубов пара. Это может повлиять на степень его вины при назначении конкретного наказания. Избежать же вообще наказания вряд ли удастся, поскольку водитель продолжил движение, несмотря на явное наличие препятствий на проезжей части в виде ремонтных работ.

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