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Происшествия21 февраля 2022 9:33

Видео, как в Новосибирске «Газель» насмерть сбила сотрудника СГК, появилось в соцсетях

Водителю мог помешать пар
Мария ГРИГОРЯН
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ГАЗель могла не заметить работников из-за пара. Фото: стоп-кадр из видео

ГАЗель могла не заметить работников из-за пара. Фото: стоп-кадр из видео

В соцсетях появилось видео, как «ГАЗель» сбивает двух сотрудников «Сибирской генерирующей компании». Кадры с камеры видеонаблюдения выложили в группе «АСТ-54», на них видно, как автомобиль на скорости сбивает сотрудников, которые работали на проезжей части. К слову, один из них был сбит насмерть.

— Судя по кадрам с камеры наружного наблюдения, автомобиль пытался проскочить перекресток на мигающий зеленый, но при этом обзору водителя мешал пар из люка, — написали в группе.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, на пересечении улиц Степной и Серафимовича. Двое сотрудников СГК производили ремонтные работы на проезжей части. В ГИБДД также рассказали, что один из них скончался на месте ДТП, а другой с различными травмами был доставлен в больницу.

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