В Новосибирске «ГАЗель» сбила двух сотрудников СГК, один из них погиб

На месте ДТП работает скорая и ГИБДД. Фото: ГИБДД 54

В понедельник, 21 февраля, в Новосибирске «ГАЗель» сбила двух работников Сибирской генерирующей компании, один из них скончался на месте происшествия. Мужчины работали на проезжей части. ДТП произошло на пересечении улиц Степной и Серафимовича.

— К нам поступила информация, что двух наших сотрудников на месте проведения ремонтных работ в Ленинском районе сбил автомобиль. Один наш коллега скончался на месте, — сообщили в пресс-службе СГК.

В ГИБДД также прокомментировали ЧП:

— 22-летий водитель совершил наезд на 2-х мужчин, которые производили работы на проезжей части. 30-летний пешеход с различными травмами доставлен в больницу, второй пешеход 37 лет получил травмы , несовместимые с жизнью, скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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