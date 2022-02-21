Автоэксперт назвал возможную причину смертельного ДТП с сотрудниками СГК в Новосибирске

Авария произошла на пересечении улиц Степной и Серафимовича. Фото: ГИБДД 54

Автоэксперт Вячеслав Ашурков назвал возможную причину смертельной аварии, в котором погиб один сотрудник «Сибирской генерирующей компании», другой получил серьезные травмы. По мнению эксперта, возможной причиной могло стать нарушение правил при выполнении ремонтных работ на поезжай части.

— Могли нарушить правила безопасности работ тем, что не установили соответствующие дорожные знаки. Знак ремонтной работы, знак снижения скорости, чтобы водители были в курсе происходящего. Судя по тому, как ехала «ГАЗель», не притормаживая, как будто знаков там не было, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России.

Известно, что необходимые знаки сотрудники СГК поставили. Поэтому получается, что вина лежит полностью на водителе, который не разглядел их на дороге. Или действительно, тому помешал слишком густой пар.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, на пересечении улиц Степной и Серафимовича, там двое сотрудников СГК производили ремонтные работы, когда на скорости в них влетела «ГАЗель». Кадры с моментов ДТП выложили в Сеть в группе «АСТ-54».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «ГАЗель» сбила двух сотрудников СГК, один из них погиб

Другой работник госпитализирован (подробнее)

Видео как в Новосибирске «Газель» насмерть сбила сотрудника СГК появилось в соцсетях

Водителю мог помешать пар (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.