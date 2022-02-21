Последние новости Новосибирска на 21 февраля 2022 года: матери-одиночке вернули ребенка, экс-прокурор области обжаловал арест

Последние новости Новосибирска на 21 февраля 2022 года. Фото: личный архив // прокуратура Новосибирской области

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в городе читайте в нашем материале.

МАТЕРИ-ОДИНОЧКЕ ВЕРНУЛИ РЕБЕНКА ПОСЛЕ СКАНДАЛА В ДЕТСАДУ

Матери-одиночке Екатерине вернули ребенка после конфликта в детском саду. У ее ребенка диагностировали ОВЗ и умственную отсталость, другие родители были против больного мальчика в группе. Конфликт дошел до органов опеки и ребенка изъяли из семьи. Сейчас ребенка вернули в семью, но женщина уверена, что его избили.

АДВОКАТ ЭКС-ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ ОБЖАЛОВАЛА ЕГО АРЕСТ

Адвокат экс-прокурора области Фалилеева обжаловала его арест. Напомним, что его задержали 16 февраля.

— Владимир Фалилеев не признает причастность к инкриминируемому ему преступлению. Кроме того, у него есть серьезные проблемы со здоровьем, — рассказала Антонина Бартенева, адвокат бывшего прокурора.

УМЕРЛА МАМА СТУДЕНТА, СОБРАВШЕГО 5 МИЛЛИОНОВ НА ОПЕРАЦИЮ ЕЙ

Новосибирский студент Иван Серкин не успел спасти маму, которая тяжело болела раком. Молодой композитор сутками работал курьером, чтобы оплатить лечение матери. Студент перевез маму в Москву и объявил сбор, его поддержала известный блогер Ника Вайпер. Но врачи не успели ее спасти.

ВРАТАРЬ ХК «СИБИРЬ» СТАЛ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли россиян и стали чемпионами Зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Среди иностранной команды отличился Харри Сятери, который в остальное время играет по контракту с командой ХК «Сибирь». Шайбу в ворота сборной России отправил защитник Вилле Покка, а помог ему в этом вратарь хоккейной «Сибири» Харри Сятери.

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