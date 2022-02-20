Матери-одиночке, у которой забрали сына после конфликта в новосибирском детсаду, вернули ребенка в ссадинах

Костя находится дома с мамой. Фото: личный архив.

История матери-одиночки Екатерины, у которой отняли ребенка после скандала в детсаду, вызвала много споров в соцсетях. Напомним, у ее сына диагностировали ОВЗ, умственную отсталость. По словам женщины, родители других детей были против такого мальчика в группе. Конфликт дошел до органов опеки, ребенка в итоге изъяли из семьи, а саму Екатерину отправили на медосвидетельствование в психиатрическую клинику.

- Да, мой сын гиперактивный, однажды он бросил снегом в другого ребенка, - заявляла КП-Новосибирск Екатерина. Но по её словам, больше ребёнок не причинял вреда другим. После очередного скандала с садом мальчика забрала опека.

Екатерина увидела у ребенка ссадины. Фото: личный архив.

В ситуацию вмешалась Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Ребенка вернули матери, но Екатерина уверяет - на теле Кости после возвращения она увидела ссадины.

- Сына я забрала в очень плохом состоянии, считаю, он избит. Мальчик жалуется на боли в животе. Живот у ребенка вздут, непропорционально и чрезмерно увеличен, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Кроме того, у ребенка покраснело горло, начались кашель и насморк – после осмотра у педиатра мальчика на время лечения освободили от посещения детского сада.

Мама мальчика предполагает, что его могли бить. Фото: личный архив.

Тем временем родители детей, вместе с которыми мальчик ходит в одну группу в детсаду, негодуют в соцсетях. И уверяют, что больной ребенок буквально терроризировал других малышей.

- Снежок кинул в лицо ребенку - это не самое страшное из того, что он сделал. Он дал ребёнку в глаз карандашом, кинул в лицо одногруппнику стакан. Еще он толкнул ребёнка на прогулке ни за что, да так, что другой малыш оказался лицом на гололёде. А потом толкнул мамочку, которая пришла за старшим ребёнком: к слову, к тому моменту прошла всего неделя, как ей сделали кесарево, - возмущаются другие родители.

Скорее всего, гиперактивный мальчик в этот детсад больше не вернется. Об этом КП-Новосибирск заявила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

- По просьбе мамы мы сейчас ищем вариант, в какой другой детсад можно перевести мальчика, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко. – Жалобу от мамы насчет ссадин мы пока не получали – будем разбираться.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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