Вратарь хоккейной «Сибири» стал олимпийским чемпионом

Харри Яттери стал олимпийским чемпионом. Фото: пресс-служба ХК "Сибирь"
Мужская команда по хоккею из Финляндии стала чемпионом на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Их противником была сборная России.
— Подопечные Алексея Жамнова первыми открыли счет. Нападающий Михаил Григоренко поразил ворота Харри Сятери в начале первого периода, ему в этом помогли Никита Нестеров и Никита Гусев, — сообщает «КП-Спорт».
Финны не отставали и дали ответ уже во втором периоде. Им удалось сравнять счет на табло. Шайбу в ворота сборной России отправил защитник Вилле Покка, а помог ему в этом вратарь хоккейной «Сибири» Харри Сятери.
Финны вырвались вперед в третьем периоде. Им удалось забить еще один гол в ворота противников.
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