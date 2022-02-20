Адвокат экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева обжаловала его арест

Владимир Фалилеев находтся под стражей. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В воскресенье, 20 февраля стало известно, что адвокат экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева обжаловала его арест. Напомним, экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина задержали 16 февраля. Источник рассказал КП-Новосибирск, что задержание связано со взятками от «криминальных структур и представителей ТЦ «Восток».

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с адвокатом Фалилеева - Антониной Бартеневой: она объяснила основания для подачи жалобы.

- Владимир Фалилеев не признает причастность к инкриминируемому ему преступлению. Кроме того, у него есть серьезные проблемы со здоровьем, - пояснила Антонина Бартенева.

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