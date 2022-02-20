Умерла мама новосибирского студента, который круглосуточно работал курьером ради операции для нее

Спасти женщину не смогли. Фото: www.instagram.com/inserkin/

Умерла мама новосибирского студента Ивана Серкина, который круглосуточно работал курьером ради операции для нее. Напомним, Александра одна воспитывала двоих сыновей, работала уборщицей и вахтером. Потом у нее обнаружили опухоль в голове, на операцию нужны были 5 миллионов рублей.

Иван круглосуточно работал курьером ради мамы, семью поддержала блогер Ника Вайпер. Но, увы, врачи не смогли спасти Александру.

- Сегодня в 6.05 мамы не стало. Мы не успели, - написал Иван Серкин на своей странице в инстаграме.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования.

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