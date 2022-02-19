Последние новости Новосибирска на 19 февраля 2022 года: студентка НГУ умерла в общежитии, у пенсионерки украли 110 тысяч рублей

Сообщаем последние новости Новосибирска за последний день. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 февраля 2022 года: о главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СТУДЕНТКА НГУ УМЕРЛА В ОБЩЕЖИТИИ

В комнате общежития НГУ на Пирогова, 20/2 нашли тело 17-летней студентки. Девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. Соседки обнаружили ее мертвой в своей постели. По информации вуза, смерть студентки произошла по естественным причинам.

У ПЕНСИОНЕРКИ-ВЕТЕРАНА УКРАЛИ 110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Новосибирске мошенники украли у 97-летней пенсионерки-ветерана 110 тысяч рублей. Женщине позвонили на стационарный телефон и рассказали выдуманную историю о ДТП. Пенсионерка им поверила и даже сообщила адрес квартиры, куда неизвестные люди могут прийти за ее деньгами.

НА КЛАДБИЩЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ

В Новосибирске на общественном кладбище «Инское» в Первомайском районе закончились места для захоронения. Сейчас мэрия пытается решить эту проблему, расширив территорий общественных кладбищ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ ВОЮЕТ С ЧАСТНЫМ ДЕТСКИМ САДИКОМ

В Новосибирске разгорелся конфликт между председателем ТСЖ и частным детским садом, который открылся в одной из многоэтажек на улице Кирова. По мнению сотрудников детского сада, председатель сначала посчитала, что дошкольное учреждение находится в квартире нелегально, а убедившись, что это не так, сняла качели на детской площадке, чтобы там никто не качался.

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