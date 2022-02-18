«Сняла качели, выгнала детей»: в Новосибирске председатель ТСЖ воюет с частным детским садиком

Председатель попросила снять качели. Фото: предоставлено Кариной/скриншот из видео

В Новосибирске разгорелся конфликт между председателем ТСЖ и частным детским садом, который отрылся 3 недели назад в одной из многоэтажек на улице Кирова.

— Председателю не понравилось, что детский сад вообще открылся. Она начала направлять на нас жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор. Думала, что мы здесь нелегально находимся, но мы все проверки прошли, — рассказала КП-Новосибирск Карина Тамодина, сотрудник детского сада. — Мы арендуем квартиру, у нас всего одна группа, где пока только четыре ребенка. Но и это привело к конфликту.

По словам девушки, председатель в борьбе с частным садиком решила пожертвовать детской площадкой.

— Выгнала детей с площадки, сняла качели, которые устанавливало их же ТСЖ. Она не хочет, чтобы мы пользовались общедомовым имуществом. Хотя у нас в договоре аренды прописано, что мы осуществляем коммерческую деятельность и имеем полное право пользоваться этими же качелями, — считает сотрудница садика. — Буквально пару минут назад нам сказали, что детскую площадку вообще засыпают снегом, чтобы дети там не играли. Бред какой-то!

Сотрудники сада обратились в полицию.

КП-Новосибирск попытались дозвониться до председателя, но ее телефон был недоступен. Мы готовы выслушать ее позицию.

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