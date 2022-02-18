Мошенники украли 110 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске мошенники украли у ветерана 110 тысяч рублей. ЧП произошло в Дзержинском районе.

— Женщине позвонили на стационарный телефон. Рассказали, что ее племянник попал в ДТП и требуются деньги. Пенсионерка поверила этим людям и сказала, что у нее есть 110 тысяч рублей и она может их им передать. Адрес своего проживания тоже назвала сама, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Домой к бабушке приехал неизвестный, и она передела деньги. Когда поняла, что ее обманули, то обратилась за помощью к правоохранителям.

— Фоторобот она составить не смогла, потому что не помнит, как выглядит человек, — уточнил источник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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