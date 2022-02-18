На «Инском» кладбище в Новосибирске закончились места для захоронения

Территория кладбища будет расширена. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске на общественном кладбище «Инское» в Первомайском районе закончились места для захоронения. Об этом заявили в мэрии Новосибирска.

— На территории общественного кладбища города Новосибирска «Инское» фактически исчерпан территориальный ресурс для осуществления плановых захоронений. В настоящее время захоронения на указанном кладбище осуществляются в ранее созданные участки для семейных (родовых) захоронений, а также путем погребения рядом с ранее умершими близкими родственниками в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», — пояснили в мэрии.

Известно, что сейчас мэрия активно занимается расширением территорий общественных кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Южное» в числе которых также «Инское».

Кроме того, в Новосибирске будут построены колумбарные стены для погребения урн с прахом умерших. Это позволит сэкономить территорию кладбищ.

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