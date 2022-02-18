«Ее нашли мертвой в постели»: в НГУ раскрыли подробности смерти 17-летней девушки в общежитии

У девушки не было депрессии и проблем с учебой. Фото: личный архив

В комнате общежития НГУ на Пирогова, 20/2 нашли тело 17-летней студентки. Девушка училась на 1-м курсе Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. 15 февраля соседки нашли ее мертвой в своей постели, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.

— По имеющейся информации, накануне студентка готовилась к занятиям, утром была найдена соседками в своей постели без признаков жизни. Признаков депрессии или других психологических расстройств за первокурсницей ни на учебе, ни в общении с окружающими не наблюдалось. Университет выражает глубочайшие соболезнования родным и близким девушки, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.

У 17-летней студентки не было серьезных проблем по учебе, а одногруппники и соседки рассказывают о ней как об общительной, дружелюбной и открытой девушке.

Точную причину смерти установит следствие, пока известно, что студентка скончалась по естественным причинам.

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