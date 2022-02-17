Последние новости Новосибирска на 17 февраля 2022 года: задержали экс-прокурора области, салюта на 23 февраля состоится

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ЗАДЕРЖАЛИ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

В Новосибирске 16 февраля задержали экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина. Источник рассказал КП-Новосибирск, что задержание связано со взятками от «криминальных структур и представителей ТЦ «Восток».

ОТЧИМ ИЗБИЛ РЕБЕНКА ДО ПОЛУСМЕРТИ

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в избиении 13-летнего пасынка. Отчим регулярно избивал ребенка с ноября по декабрь 2021 года, хлестая мальчика ремнем до полусмерти. После финального инцидента ребенку поставили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

ПАРЕНЬ РАЗБИЛСЯ, КАТАЯСЬ НА «ВАТРУШКЕ» ПОД НОВОСИБИРСКОМ

В Мошковском районе возле одного из поселков разбился 24-летний парень. Он сильно покалечился, спускаясь на «ватрушке» с холма. У молодого человека диагностировали ушиб мозга, перелом основания черепа, перелом ребер, повреждены шейный и грудной отделы позвоночника.

СТАЛО ИЗВЕСТНО ВРЕМЯ НАЧАЛА САЛЮТАНА 23 ФЕВРАЛЯ

Военные рассказали, когда ждать салют в Новосибирске на День защитника Отечества. Начнутся фейерверки в 21.00. В салюте будут участвовать 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».

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