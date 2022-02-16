В Новосибирске задержали экс-прокурора области и его заместителя: в чем их обвиняют

Владимир Фалилеев был назначен прокурором области в мае 2015 года. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске 16 февраля задержали экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина. Источник рассказал КП-Новосибирск, что задержание связано со взятками от «криминальных структур и представителей ТЦ « Восток».

— Скорее всего, речь идет о связи с группировкой «Первомайские», — рассказал КП-Новосибирск общественник Владимир Кириллов.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, взятки могли давать за то, чтобы ТЦ не прикрыли и он продолжал работать.

Интересно, что и ранее в одном из интервью «КП» Владимир Фалилеев рассказывал, как относится ко взяткам:

— Когда еще работал следователем в Улан-Удэ, пришла ко мне жена одного из обвиняемых, просила за вознаграждение переквалифицировать дело на менее тяжкое. Почему запомнил, потому что предлагала она мне тогда половину «Волги». Я вот только не понял, то ли она мне хотела половину стоимости автомобиля подарить, то ли действительно полмашины. Ну а сейчас, я думаю не найдется таких смелых, которые рискнут обратиться ко мне с таким наглым предложением. Напишите «сказал с сожалением прокурор»! — говорил Владимир.

На днях подозреваемым изберут меру пресечения.

ИЗ ДОСЬЕ КП

Владимир Фалилеев родился в Бурятии в 1962 году, в небольшом селе Окино-Ключи. Окончил юридический факультет. По распределению попал в прокуратуру Республики Бурятии.

— Сначала работал следователем, потом старшим следователем, затем заместителем прокурора района, прокурором управления, прокурором Железнодорожного района города Улан-Удэ, а в 87-м году возглавил прокуратуру Мухоршибирского района. Это 120 километров от Улан- Удэ. Шесть лет жил там с семьей, потом вернулся в Улан-Удэ и работал заместителем прокурора республики до назначения в Читу в 2005 году, — рассказывал Владимир Фалилеев в интервью «КР».

В мае 2015 года Владимир Фалилеев стал прокурором Новосибирской области. В этой должности он пробыл до ноября 2018 года, а после ушел на пенсию по выслуге лет.

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