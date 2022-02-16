Парень разбился, катаясь на «ватрушке» под Новосибирском

Пострадавший парень находится в больнице. Фото: Влад КОМЯКОВ

Местность в Мошковском районе холмистая: кажется, что скатиться на «плюшке» запросто можно с любого небольшого склона. Но именно там случилась беда: возле одного из поселков разбился 24-летний парень. О подробностях произошедшего КП-Новосибирск рассказала мама пострадавшего Олега*.

- Мой старший сын Олег пошел гулять вместе с младшим братом, с собой у них была «ватрушка», - говорит Дарья*, мама пострадавшего парня. - Зачем он полез на склон недалеко от нашего дома, я не знаю: холм никак не оборудован, никто его не расчищал. Рядом начинается небольшой лес. Сын потом сказал, что просто захотел покататься, не думал, что может пострадать.

Но когда парень съезжал вниз, тюбинг понесло.

- Олег врезался в дерево, на несколько секунд потерял сознание, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. - Мой младший сын сразу побежал домой, позвал на помощь нас с мужем. Мы вызвали скорую помощь.

Когда парня привезли в больницу, врачи диагностировали у него серьезные травмы. У Олега ушиб мозга, перелом основания черепа, перелом ребер, повреждены шейный и грудной отделы позвоночника.

Теперь парню предстоит длительное восстановление.

- Сыну уже лучше, прогнозы у врачей хорошие, - поделилась Дарья.

Юристы говорят, что, хоть никаких ограждений на склоне и не было, винить местный сельсовет не в чем.

- Никаких претензий к администрации пострадавший по закону предъявить не сможет, поскольку склон не предназначен для катания. Вины администрации в причинении вреда нет, как и грубой неосторожности, - пояснил КП-Новосибирск адвокат Михаил Спиридонов.

*Имя героя публикации изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.