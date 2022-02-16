Салют в Новосибирске 23 февраля 2022 года: точное время начала, где посмотреть

Салют будет длиться около 20 минут. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, когда начнется салют в Новосибирске 23 февраля 2022 года.

— Праздничный салют состоится в 21.00 по местному времени на берегу реки Обь, его продолжительность составит около 20 минут, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа/

В салюте будут участвовать 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ». Из гаубиц будет совершено 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль». До этого с техникой провели тренировки на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

В проведении салюта будет задействовано более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.

Напомним, ранее сообщилась, что из-за праздничного салюта дорогу у набережной перекроют на весь день.

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