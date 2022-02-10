В Новосибирске из-за салюта на 23 февраля перекроют дороги на весь день

Салют будет посвящен Дню защитника Отечества. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске перекроют дороги на весь день из-за праздничного салюта на День защитника Отечества, 23 февраля. Проезд будет закрыт с восьми утра до десяти вечера. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.

— Ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта, посвященного празднованию Дня защитника Отечества, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования 23.02.2022 с 08:00 до 22:00 часов по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улицы Обская, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии, — говорится в документе.

За порядком во время салюта будут следить полиция, которая также усилит охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах, где будут запускать салют.

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