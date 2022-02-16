Новосибирец избил 13-летнего пасынка до черепно-мозговой травмы

Отчим бил мальчика ремнем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в избиении 13-летнего пасынка. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, по факту истязания отчимом 13-летнего мальчика, — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, отчим регулярно избивал ребенка с ноября по декабрь 2021 года. В доме на 7-м Магистральном переулке в Калининском районе мужчина хлестал мальчика ремнем до полусмерти. После финального инцидента ребенку поставили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Отчима задержали и предъявили обвинение. Сейчас обвиняемый находится под стражей, но свою вину не признает.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 35-летний отчим жестоко избивал своего 7-летнего пасынка.

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