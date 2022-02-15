«Мама пыталась все скрыть»: в Новосибирске в избиении семиклассника обвиняют его отчима-мигранта

Молодой отчим испортил семикласснику детство издевательствами. Фото: соцсети

Артем Клевцов* — обычный семиклассник из Новосибирска. Учителя описывают его как старательного и спокойного. Но дома жизнь паренька была похожа на пытку. Полгода назад 44-летняя мать Артема вышла замуж за 22-летнего гражданина Таджикистана. А недавно подросток попал в больницу — врачи диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы по всему телу. Служба опеки забрала Артема из семьи, а в отношении отчима возбудили уголовное дело. Так что происходило в этой семье?

МАЛЬЧИК НЕ ХОЧЕТ ОБРАТНО В СЕМЬЮ

Семья 13-летнего Артема Клевцова живет в Пашино, в частном секторе. Мама долгое время воспитывала сына одна, ей 44 года. В сентябре прошлого года она привела в дом нового «папу» — сошлась с 22-летним парнем из Таджикистана, через месяц они поженились.

Казалось, что в жизни Артема ничего не случилось, он по-прежнему хорошо учился, дружил с одноклассниками, был спокоен и, как всегда, молчалив. Никто не знал, что он прячет под рубашкой синяки.

Скандал разразился 20 декабря прошлого года. Женщина привела сына в больницу, и врачи ужаснулись: выявили сотрясение головного мозга, ушибы на виске, синяк под глазом, ушибы шеи, плеча, спины и правого бока. Вместо объяснений медики получили от женщины невнятные отговорки, дескать, упал, подрался.

По словам местных жителей, женщина сначала обращалась в частную клинику, но там дали от ворот поворот: «Идите в поликлинику и сами отвечайте за этот беспредел».

— Как выяснилось чуть позже, отчим систематически избивал подростка с ноября по декабрь прошлого года. Вину он признал частично, в отношении подозреваемого, который состоит на миграционном учете, избрана мера пресечения — подписка о невыезде, — рассказал КП-Новосибирск источник в полиции.

КАК В «ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ТОМА СОЙЕРА»

Новость стала шоком для родителей других школьников. В детской библиотеке имени Льва Кассиля, куда частенько заходил Артем, утверждают, что он всегда был спокойным, никогда не жаловался. Только забыл вернуть книжку — в августе брал «Приключения Тома Сойера», роман Марка Твена про сбежавшего из дома мальчишку и его друга, которого бил жестокий отец.

— Артем приходил в школу опрятным. Получается, что ссадины и синяки прятал под одеждой. Видимо, родители заставляли. Что же за мама такая, — поделились с КП-Новосибирск в школе.

Артема поместили в центр помощи подросткам «Виктория». Однако возвращаться к маме он не желает.

— В настоящее время подросток находится в государственном социальном учреждении, где проходит курс реабилитации. В отношении отчима несовершеннолетнего Следственным комитетом Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязания», расследование продолжается. Ситуацию мы держим под контролем, — сообщила КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Мать Артема наняла супругу адвоката и отрицает, что ее сына били.

— Ребенка не избивали. Это неправда, никакого избиения не было. А интервью будет, когда решим вопрос с заявлениями, когда следствие закончится. Напишете что-то — опротестую, — заявила КП-Новосибирск мама мальчика.

Главная надежда самого Артема — бабушка с дедушкой. Социальным работникам он признался, что хочет жить у них. Живут они недалеко, но предпенсионный возраст может создать проблемы при оформлении опеки.

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