Последние новости Новосибирска на 16 февраля 2022 года: бывший чиновник пошел на «Дом-2», 3-месячный мальчик умер от коронавируса

Сообщаем главные новости Новосибирска на 16 февраля. Фото: Администрация города Бердска Новосибирской области, скриншот телеканала «Ю».

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

БЫВШИЙ ЧИНОВНИК ПРИШЕЛ ИСКАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ НА «ДОМ-2»

Директор отдела по делам молодежи города Бердска Владислав Дубровский бросил работу и приехал на «Дом-2» покорять сердце местной красотки Яны Захаровой. На телеполяне многие удивились такой смене амплуа, как и в бердской администрации.

3-МЕСЯЧНЫЙ МАЛЬЧИК УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА

15 февраля оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что сутки от ковиди умерли 15 человек. Среди них оказался и 3-месячный ребенок.

8-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ЗА САМЫЕ БЫСТРЫЕ УДАРЫ КУЛАКАМИ

Маленький борец Спартак Попов из Новосибирска установил рекорд: он 100 раз ударил по манекену всего за 12 с половиной секунд. Достижение зарегистрировали 15 февраля в книге рекордов.

СИБИРЯЧКА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ПОТОМКА ИТАЛЬЯНСКИХ ГРАФОВ

Родольфо Антонелли - потомок итальянских графов, но он предпочел бросить солнечную Италию и махнул в Сибирь — учить детей и взрослых в языковой школе. Тут он нашел настоящую любовь, женился и теперь вместе с супругой воспитывает сына. Его повезло: Родольфо — потомок знатного рода.

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