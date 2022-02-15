В Новосибирске 8-летний мальчик попал в Книгу рекордов за самые быстрые удары кулаками

Восьмилетний борец Спартак уже поставил множество рекордов. Фото: spartacus_popov

Маленький борец Спартак Попов из Новосибирска установил рекорд: он 100 раз ударил по манекену всего за 12 с половиной секунд. Достижение зарегистрировали 15 февраля в книге рекордов.

— Наименьшее время для 100 контактных ударов кулаками — 12,50 секунд, достигнуто Спартаком Поповым в возрасте 8 лет, — зафиксировали в Международной книге рекордов «Интеррекорд».

Спартак Попов хочет стать профессиональным борцом. Он соревнуется с ребятами старше его и больше по весу, так как в своей весовой категории ему практически нет равных. В спорт его привел папа полицейский, и уже в 4 года мальчик трижды попал в Книгу рекордов России.

Напомним, ранее Спартак выиграл 30 тысяч рублей в телевизионном шоу про вундеркиндов.

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