Юный спортсмен из Новосибирска выиграл денежный приз в шоу на «Пятнице!»

Мальчик четырехкратный рекордстмен Книги рекордов России. Фото: Спартак Попов "Вконтакте"

На телеканале «Пятница!» вышла 4 серия шоу «Вундеркинды», в котором принял участие 7-летний житель Новосибирска Спартак Попов. Звездные гости — Даня Милохин и Сергей Жуков не смогли угадать талант мальчика — он владеет боевым искусством. На шоу он выиграл денежный приз в 30 тысяч рублей.

— Это был наш вундеркинд Спартак Попов и его талант «владеет нунчаками, как настоящий ниндзя», звезды не угадали талант Спартака, а значит он принес в команду вундеркиндов две тысячи рублей, — заявил ведущий шоу.

Общая сумма выигранных командой детей денег была 300 тысяч рублей, в команде вундеркиндов было 10 детей, каждому досталось по 30 тысяч рублей.

— Нас нашли через координатора книги рекордов России, потом ждали пока Спартак приедет со спортивных сборов, как он приехал нам купили билеты, и мы поехали в Москву на Мосфильм, успели на заключительную 12 серию сезона Вундеркиндов, но потом они поставили нашу серию 4-ой, — рассказал КП-Новосибирск папа мальчика.

К слову, юный новосибирец является четырехкратным рекордсменом книги рекордов России.

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