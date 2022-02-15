В Новосибирске от коронавируса умер 3-месячный мальчик

За сутки умерли 15 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 февраля оперативный штаб по коронавирусу Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 15 человек. Среди них оказался и совсем маленький ребенок

— Это были 3-месячный мальчик, мужчины от 50 до 85 лет и женщины от 61 до 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 815 человек, — сообщает оперштаб.

За сутки также заболели 5 763 человек, а выздоровели 469. Общее число заболевших достигло 155 329 человек, из них — 20 892 ребенка, а общее число выздоровевших — 81 276 человек.

В отделениях реанимации лежат 327 человек, среди них 45 пациентов подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 832 человека, в том числе 206 детей.

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