Жительница Новосибирска вышла замуж за учителя — он оказался потомком итальянских графов

Сибирячка нашла иностранного мужа в Новосибирске - им оказался учитель итальянского. Фото: предоставлено героями публикации

Итальянец Родольфо Антонелли бросил солнечную Италию и махнул в Сибирь — учить детей и взрослых в языковой школе. Тут он нашел настоящую любовь, женился и даже родил сына. Его супруге несказанно повезло: Родольфо -потомок знатного рода, только вот денег от этого не прибавится. Но не в них ведь счастье. В чем тогда — узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Учитель из Италии оказался потомком итальянских графов. Родители были в шоке, узнав о его переезде в Сибирь. Фото: предоставлено героями публикации

«ТАМ ОПАСНО И ХОЛОДНО»

Родольфо Антонелли мечтал преподавать язык и культуру Италии, но в родной Пескаре работы не было. Помыкавшись на круизных лайнерах и в гостиницах, педагог стал искать вакансии за рубежом. Решил попытать счастья в Сибири, что для родителей стало настоящим шоком. Мама даже воскликнула: «Что я тебе плохого сделала, сын? Там опасно, холодно». Мама, естественно, тут оказалась ни при чем — Родольфо ехал в Россию не просто так, а за любовью — к девушке в новосибирский Академгородок. Молодые люди познакомились на отдыхе, именно тогда итальянец и сузил место поисков работы до определенного города.

Родольфо перебрался в Новосибирск, но любовь, как в известной книжке, прожила всего 3 года. Девушка сильно ревновала иностранца, и в итоге они расстались.

Холодный Новосибирск радует итальянца не меньше солнечной Аквилы. Фото: getyourguide.com // Алена Мартынова

«КОГДА ТЫ БУДЕШЬ ПРОСИТЬ МОЙ ТЕЛЕФОН?»

Тут мы продолжим рассказ о любви итальянца, но уже с другого ракурса. Перейдем к другому персонажу — Екатерине. Она с детства учила английский, хотела когда-нибудь переехать в теплые страны, но в итоге окончила вуз, стала работать инженером и осталась в Новосибирске. Родила дочку, но через несколько лет брак распался. Однако в 2015 году она встретила в Сибири итальянца и влюбилась вновь.

— Мы познакомились в ночном клубе Black Milk 6 лет назад. Я видела — парень смеется и шутит от души, с улыбкой. Он был с какой-то девушкой, однако мы всю ночь проболтали на английском. Телефонами не обменивались. А через 3 месяца в этом же клубе Родольфо подошел и спросил: «Ты у меня номер будешь просить?» Это я должна просить?! Он был слишком избалован женским вниманием. Но в итоге мы начали общаться, — говорит Екатерина.

На свадьбу в итальянской церкви пришли 120 человек. Фото: предоставлено героями публикации

НЕИСПРАВИМЫЙ ОПТИМИСТ

Родольфо работал в языковой школе на улице Фрунзе, а Екатерина жила через пару улиц. После работы они вместе гуляли по парку, пили кофе, ходили на дни итальянского кино в «Победе». Девушка признается: такого жизнелюбия и чувства юмора никогда раньше не встречала. Этот мужчина до сих пор не перестает ее удивлять.

— Мы начали жить вместе, и меня поражало, как он в понедельник утром встает на работу с песней. Готовит — поет, моется в душе — поет, даже по улице идет и песенку насвистывает. Не может есть просто макароны, гречку или рис — обязательно нужен соус. Чай никогда не пьет — только кофе. И борщ есть его не заставишь, у них принято есть суп только во время болезни. Родольфо тоже много что удивляет. Например, его поражает, что люди на улицах ходят хмурые, зато в очереди готовы обниматься и давать советы, — рассказала Екатерина.

Улыбчивый итальянец радует кассирш и соседей и никогда не теряет хорошего настроения. Фото: предоставлено героями публикации // Никита Манько

ДВЕ СВАДЬБЫ

У пары было две свадьбы: в Новосибирске и в Италии. В Новосибирске успели отметить 14 марта 2020 года, перед самым карантином в ресторане. Итальянец пел песни, даже тамаду не заказывали. Гостей немного — ближний круг. А в прошлом году сыграли свадьбу в Италии. Вот где был размах. Венчание в католической церкви, трехдневное застолье, 120 родственников ближних и дальних — обязательная традиция. А через неделю еще и ричевименто — для тех, кто пропустил главную свадьбу, тоже на 100 человек. Тамады не было, только приглашенный певец, почти никаких конкурсов — все просто едят, пьют и танцуют.

— Итальянцу было непонятно, почему на Новый год мы ни к кому не ходили в гости. У них принято все главные праздники отмечать с родственниками, ближними и дальними, даже если вы их не видели полгода. У них нет такого, что «мы с ними не общаемся, поэтому звать не будем». Главное отличие в наших менталитетах — нам для счастья нужен повод: купить машину, квартиру, выйти замуж, найти работу. А они просто радуются, а расстраиваются только по поводу, — объясняет Ольга. — Они не делают акцент на деньгах. Человек может всю жизнь проработать официантом, его будут уважать, у него будет куча друзей.

В Сибири итальянец был избалован женским вниманием, но быстро устал и завел семью. Фото: предоставлено героями публикации

ПОЧТИ ГРАФИНЯ

1,5 года назад у супругов родился сын Карло. Отец настоял: его сын будет носить имя дедушки, хоть и родился в Новосибирске. Дело в том, что члены семьи Антонелли — потомки графов провинции Аббруцио, чей род ведет отсчет с XIII века. Некогда предки новосибирского учителя отстроили итальянскую Л'Акуилу, возведя несколько грандиозных дворцов и украсив церковь Сан-Себастиана. Однако история не пощадила знатный род, и все, что осталось у Родольфо — фамильный герб и право носить фамилию. Наверняка его предки и не думали, что один из их потомков уедет жить в холодную Сибирь.

— Я получил российское гражданство еще 4 года назад. Недавно менял российский паспорт — и я обожаю Госуслуги и «Почту России». У нас в Италии все как у вас 20 лет назад. Нужно идти записываться в паспортный стол и ждать приема. Еще русские люди вечно недовольны, ходят угрюмые, если нет работы. Если есть работа — тоже угрюмые. Новосибирск мне нравится, только бы зима была не такая долгая. Это тяжело, — признается Родольфо Антонелли.

Семья и родственники - главная ценность для итальянцев Фото: Никита МАНЬКО

Семья Антонелли все же переедет в Италию из-за климата и отношения к детям в школах и больницах. Но супруги говорят, что в принципе счастья им хватает везде, где бы они ни были. Кассиры в супермаркете хором говорят им: «Buona Sera!», а соседи кладут леденцы под дверь. Весь секрет в улыбке и добром слове, пусть даже на ломаном русском.

— Я не ревную мужа, Родольфо устал от русских девушек. Почти все хотели сесть ему на шею, ведь в обществе полно стереотипов, что иностранцы богатые, их легко раскрутить, — добавляет Екатерина. — В чем секрет нашей любви? В ней нет стереотипов — айфонов, шуб и путевок. А еще мы дополняем друг друга: Родольфо легкий на подъем, но не умеет планировать, я же осторожная и вдумчивая. Идеальная пара.

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