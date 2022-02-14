Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 февраля 2022 года: почти 6 тысяч заболевших за день, QR-коды для имеющих антитела

Врачи делают все возможное, чтобы справиться с пандемией. Фото: Минздрав НСО.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 февраля 2022 года, увы, не радуют. Каждый день заболевших коронавирусом становится примерно на полтысячи больше, чем в предыдущий. 14 февраля за сутки заразились коронавирусом 5 824 человека. Примерно шестая часть всех заболевших — это дети.
Статистика заболеваемости в регионе. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat.
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДИСТАНТ ЗАКОНЧИТСЯ С 21 ФЕВРАЛЯ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил дату выхода школьников с карантина. Очное обучение для всех учеников начнется с 21 февраля. С 14 по 20 февраля на дистанционном обучении остаются учащиеся 5, 6, 7 и 8-х классов.
QR-КОДЫ ПРИ НАЛИЧИИ АНТИТЕЛ К КОРОНАВИРУСУ
Жители Новосибирска и ее области получат QR-коды с 21 февраля при условии, что у них есть антитела. QR-код можно будет оформить один раз при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3-х календарных дней.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ УМЕНЬШИТСЯ К КОНЦУ ФЕВРАЛЯ
К концу февраля высокий уровень заболеваемости коронавирусом в регионе начнет снижаться. Об этом рассказал областного Роспотребнадзора Александр Щербаков. По его словам, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 153 %. Это меньше, чем двумя неделями ранее, когда темп прироста составлял 327 %.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 5 824 человека
Количество пациентов в реанимации: 404 человека
Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: проходят плановые осмотры.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.
Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.
Школы: введен дифференцированный карантин до 21 февраля. Ученики 5–8-х классов перешли на дистанционное обучение. Начальные и старшие классы учатся очно.