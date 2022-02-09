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Общество9 февраля 2022 11:04

Жители Новосибирской области получат QR-коды при наличии антител к коронавирусу

Сертификат можно будет получить с 21 февраля
Мария ГРИГОРЯН
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Получить QR-код смогут все, у кого есть антитела.

Получить QR-код смогут все, у кого есть антитела.

Жители Новосибирска и ее области получат QR-коды с 21 февраля при условии, что у них есть антитела. Соответствующий документ опубликовал Минздрав России.

— Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела, — сообщили в Минздраве РФ.

QR-код можно будет оформить один раз при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3-х календарных дней. Также сертификат смогут получить и те, у кого подтвержденный коронавирус, подтвержденного результатами теста на антитела.

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