Почти 6 тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области

Умерли за день еще 13 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 824 человека, в том числе 945 детей.

— Общее число заболевших таким образом достигло 149 566 человек, из них — 20 053 ребенка. Выздоровели за сутки 404 пациента, общее число выздоровевших — 80 807, — сообщает оперштаб.

Умерли 13 человек: пять мужчин от 67 до 85 лет и восемь женщин от 56 до 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 800 человек.

В отделениях реанимации лежат 316 человек, среди них 49 пациентов подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 808 человек, в том числе 201 ребенок.

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